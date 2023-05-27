Sabah yazarı Usta gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti, Engin ardıç neden öldü?

Usta gazeteci sabah gazetesi yazarı engin ardıç tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite hastanede hayatını kaybetti.

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Sabah yazarı Usta gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti, Engin ardıç neden öldü?

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır kanser tedavisi görüyordu.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN MESAJ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medyamızın önemli isimlerinden, uzun yıllar kendine has üslubuyla yazdığı kıymetli yazılarla tanıdığımız Sabah Gazetesi yazarı Sayın Engin Ardıç’a Allah’tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

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UMED'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, Ardıç'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

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Engin Ardıç Kimdir, Nerelidir, Neden öldü ? Kaç yaşında öldü ?Engin Ardıç Kimdir, Nerelidir, Neden öldü ? Kaç yaşında öldü ?

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