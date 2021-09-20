Sabaha karşı evlenme teklifi etmişti! Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Önel ile nişanlandı!

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu Survivor yarışmasına 2020 yılında katılan ve ünüler takımında yarışan Sercan Yıldırım'ın yarışmada Nisa Bölükbaşı'nı beğenmesi gündem olmuştu. Geçtiğimiz ay sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etmişti.

24 yaşındaki sevgilisi Nihan Yönel'e sabaha karşı evlenme teklifi eden 31 yaşındaki eski futbolcu Sercan Yıldırım bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Törende geleneklere uyularak Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SURVİVOR’A GİDECEK Mİ?

Yeşil sahalara veda eden Sercan Yıldırım Survivor 2020’de yarışan ve performansıyla adından söz ettirmişti. Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım'ın bu sene de Survivor'a gideceği biliniyor.

Survivor'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan şaşırtan hareket! Sabaha karşı soluğu sevgilisi Nihan Yönel'in kapısında aldı!