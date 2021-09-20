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  3. Sabaha karşı evlenme teklifi etmişti! Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Önel ile nişanlandı!

Sabaha karşı evlenme teklifi etmişti! Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Önel ile nişanlandı!

Survivor 2020'de yarışan futbolcu Sercan Yıldırım geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Nihan Önel'i ailesinden istedi. Yıldırım ve Önel nişanlandı.

Sabaha karşı evlenme teklifi etmişti! Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Önel ile nişanlandı!

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu Survivor yarışmasına 2020 yılında katılan ve ünüler takımında yarışan Sercan Yıldırım'ın yarışmada Nisa Bölükbaşı'nı beğenmesi gündem olmuştu. Geçtiğimiz ay sevgilisine sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etmişti.

24 yaşındaki sevgilisi Nihan Yönel'e sabaha karşı evlenme teklifi eden 31 yaşındaki eski futbolcu Sercan Yıldırım  bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Sabaha karşı evlenme teklifi etmişti! Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Önel ile nişanlandı!

Törende geleneklere uyularak Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sabaha karşı evlenme teklifi etmişti! Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Önel ile nişanlandı!

SURVİVOR’A GİDECEK Mİ?

Yeşil sahalara veda eden Sercan Yıldırım Survivor 2020’de yarışan ve performansıyla adından söz ettirmişti. Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım'ın bu sene de Survivor'a gideceği biliniyor.

Sabaha karşı evlenme teklifi etmişti! Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Önel ile nişanlandı!

{TITLE_STRIP}Survivor'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan şaşırtan hareket! Sabaha karşı soluğu sevgilisi Nihan Yönel'in kapısında aldı!

 

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