Sabahattin Önkibar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SABAHATTİN ÖNKİBAR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1957

Sabahattin Önkibar kaç yaşında : 62

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Meslek : Gazeteci, Yazar, TV Sunucusu

Sabahattin Önkibar doğum yeri : Ardeşen, Rize

SABAHATTİN ÖNKİBAR BİYOGRAFİSİ

Ulusal Kanal'da yayınlanan Alternatif ve Kanal 34'te yayınlanan Ankara Kulisi adlı programların sunuculuğunu yapmaktadır.

Sabahattin Önkibar, 1957 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğmuştur. Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü ile Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1980 yılında Türkiye Gazetesinde Ankara Temsilcisi olarak başladı. 1993 yılında TGRT’nin kuruluşunda bulundu ve Alternatif adlı bir programı sunmaya başladı.

2002 yılında Star TV’ye RTÜK tarafından 15 günlük kapatma cezası verildikten sonra bulunduğu medya grubundan ayrılarak Kanal D’ye geçti ve Posta gazetesinde Ankara Temsilcisi oldu. 2004 yılında ise bu kez Flash TV’ye geçerek kanalın Ankara Temsilcisi oldu. 2005 yılında Avrasya TV ve Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi oldu. 2012 yılında Yeni Mesaj gazetesinden ayrılarak Aydınlık gazetesine geçti. Halen Ulusal Kanal’daki Alternatif ve Kanal 34’teki Ankara Kulisi programlarını sunmakta ve Aydınlık gazetesinde makaleler yazmaktadır.

Kitapları :

2000 - İmamlar ve Haramiler Medyası

2014 - Takkeli Firavunlar

2014 - İşte İslamın ve Türklüğün Katilleri

2016 - Mehdi'nin Darbesi

2017 - Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey

Çalıştığı Gazeteler:

1980-2001: Türkiye

2001-2002: Star

2002-2004: Posta

2005-2011: Yeniçağ

2011-2012: Yeni Mesaj

2012-günümüz: Aydınlık

Çalıştığı Televizyon Kanalları:

1993-2001: TGRT

2001-2002: Star TV

2002-2004: Kanal D

2004-2005: Flash TV

2005-2011: Avrasya TV

2011-günümüz: Ulusal Kanal