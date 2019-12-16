Sabahın erken saatlerinde şafak baskını! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı.

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

11 İLÇEDE ŞAFAK BASKINI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

103 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

DHA'nın haberine göre özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.