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Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

Star TV'de izleyici karşısına geçen Sabahın Sultanı Seda Sayan programının 3 Ocak 2022 Pazartesi günü ekranlarda görülmemesi üzerine Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Soruları merak edilmeye başlandı İşte detaylar...

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

Seda Sayan'ın mükemmel sunumuyla Star TV seyircisine keyifli anlar yaşatan program Sabahın Sultanı Seda Sayan 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 09.45'te başlayacağı söylenmesine rağmen bugün ekranlarda göremeyen izleyiciler neden başlamadığını merak etti. Biz de bunun üzerine Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtı haberimizde...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Uzun bir aradan sonra tekrar sabah programı sunan ekranların sevilen isimlerinden olan Seda Sayan'ın programının bugün ekrana gelmemesi seyirciyi meraklandırdı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre programa kısa bir sağlık arası verildiği duyuruldu. İşte o açıklama;

"Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz!

Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…"

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Ocak Pazartesi günü sağlık problemi dolayısıyla yayınlanmayan programın ne zaman ekrana geleceği henüz kesinleşmedi...

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

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