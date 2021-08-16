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Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

Star TV'de izleyici karşısına geçecek olan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının16 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı öğrenilmişti. Ancak ekranlarda görülmemesi üzerine Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Soruları merak edilmeye başlandı İşte detaylar...

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

Seda Sayan'ın mükemmel sunumuyla Star TV seyircisine keyifli anlar yaşatacak program Sabahın Sultanı Seda Sayan 16 Ağustos Pazartesi günü saat 09.45'te başlayacağı söylenmesine rağmen bugün ekranlarda göremeyen izleyiciler neden başlamadığını merak etti. Biz de bunun üzerine Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtı haberimizde...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Uzun bir aradan sonra tekrar sabah programı sunacağını duyuran ekranların sevilen isimlerinden olan Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla programın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

16 Ağustos  Pazartesi saat 09.45'te yayınlanması planlanan Sabahların Sultanı Seda Sayan programı ileri bir tarihe ertelendi. 

Bu sabah 09.45'te canlı olarak yayınlanması beklenen programın ilk bölümü ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Seda Sayan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 Ağustos Pazartesi günü başlaması planlanan program sel felaketi nedeniyle ertelenirken henüz ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih belirtilmedi.

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

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