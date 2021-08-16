Seda Sayan'ın mükemmel sunumuyla Star TV seyircisine keyifli anlar yaşatacak program Sabahın Sultanı Seda Sayan 16 Ağustos Pazartesi günü saat 09.45'te başlayacağı söylenmesine rağmen bugün ekranlarda göremeyen izleyiciler neden başlamadığını merak etti. Biz de bunun üzerine Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtı haberimizde...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK?

Uzun bir aradan sonra tekrar sabah programı sunacağını duyuran ekranların sevilen isimlerinden olan Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla programın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

16 Ağustos Pazartesi saat 09.45'te yayınlanması planlanan Sabahların Sultanı Seda Sayan programı ileri bir tarihe ertelendi.

Bu sabah 09.45'te canlı olarak yayınlanması beklenen programın ilk bölümü ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Seda Sayan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 Ağustos Pazartesi günü başlaması planlanan program sel felaketi nedeniyle ertelenirken henüz ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih belirtilmedi.