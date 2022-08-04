Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın sunduğu Star TV'nin sevilen programlarından 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Star TV'nin sevilen sabah kuşağı programlarından 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' geçtiğimiz sezon başında ekranlara gelmeye başlamıştı. Hafta içi hergün ilgiyle izlenen programda bir çok kişiye ve bir çok çifte çare olmaya çalışan Seda Sayan, aynı zamanda ekran başındaki izleyicileri de eğlendirdi. Peki Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon olacak mı? Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN YENİ SEZON OLACAK MI? SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapım şirketi ve Star TV yönetiminden elde edilen bilgilere göre Sabahın Sultanı Seda Sayan programı 2. sezonuyla ekranlarda yeniden başlayacağı kesinleşti. Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ünlü sanatçı Seda Sayan, aynı kadroyla Sabahın Sultanı Seda Sayan programının 2. sezon açılışını 23 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Sabahın Sultanı Seda Sayan, 2 aylık bir aranın ardından 23 Ağustos saat 10.00'da Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.