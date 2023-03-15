Sabahları gözünüzü uykudan açamıyorsanız çözümü burada! İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi kürü o derdin devası olacak!

Hastada yorgunluk, halsiz kalma, terlemek, karında oluşan dolgunluk hissi gibi sebeplerle hastalık anlaşılabilmektedir. Genellikle kilosu fazla olan, alkol tüketimi olan bireylerde sıklıkla görülür. Karaciğerde biriken bu yağlar hastalığa sebep olur. Bu hastalıktan kurtulmak için tıbbi yöntemlerin yanında doğal yöntemlerde bulunmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun maydanuzlu limonlu tarifi ile karaciğer yağlanmasından kolaylıkla kurtulabilirsiniz. İşte Saraçoğlu'nun paylaştığı maydanoz kürü tarifi. Tüm

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Sabahları gözünüzü uykudan açamıyorsanız çözümü burada! İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi kürü o derdin devası olacak!

Sabahları gözünüzü uykudan açamıyorsanız çözümü burada! İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi kürü o derdin devası olacak!  Karaciğer yağlanması sporsuz, hareketsiz yaşam tarzı, karbonhidratlı yiyeceklerin tüketimi, vücudun yağlı gıdalara maruz bırakılması gibi sebepler ile oluşabilmektedir. Karaciğer yağlanması olduğunuzu anlamanın bir kaç yolu var.

İbrahim Saraçoğlu

 Hastada yorgunluk, halsiz kalma, terlemek, karında oluşan dolgunluk hissi gibi sebeplerle hastalık anlaşılabilmektedir. Genellikle kilosu fazla olan, alkol tüketimi olan bireylerde sıklıkla görülür. Karaciğerde biriken bu yağlar hastalığa sebep olur. Bu hastalıktan kurtulmak için tıbbi yöntemlerin yanında doğal yöntemlerde bulunmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun maydanuzlu limonlu tarifi ile karaciğer yağlanmasından kolaylıkla kurtulabilirsiniz. İşte Saraçoğlu'nun paylaştığı maydanoz kürü tarifi. Tüm detaylar haberimizde...

maydanoz

İBRAHİM SARAÇOĞLUNDAN KARACİĞER YAĞLANMASI İÇİN MUCİZEVİ KÜR TARİFİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu karaciğer yağlanması için bir kür tarifi önerdi. Sporla ya da beslenme ile kurtulamadığınız karaciğer yağlanmaları için Saraçoğlu'nun bir önerisi var. Hastaların sıklıkla şikayetçi olduğu belirtiler arasında olan halsizlik ve yorgunluk hissi hastaların sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Karaciğer yağlanmasından hazırlayacağınız basit bir kür tarifi ile kurtulabilirsiniz. Saraçoğlu kür tarifini ve nasıl yapıldığını anlattı. İşte diğer ayrıntılar...

limonlu maydanozlu kür

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

Karaciğer organının iyi ve işlenebilir çalışabilmesi için en mühim kürün maydanoz limon kürdür, bu asla unutulmaması gereken bir tariftir. Mayısdanoz ve limon kürü, karaciğerde biriken toksin maddeleri atacak, karaciğer yağlanmasını muhakkak ortadan kaldıracaktır. Spor ya da  diyetle başarı elde edemediğiniz sonuçlarda maydanoz limon kürü imdada yetişmektedir. Karaciğerimiz ne kadar yağlı ise kalp krizi geçirme riskimiz de o kadar yüksek olacaktır. Ben senede iki defa 15'er gün maydanoz ve limon kürünü yapıyorum. Bu tarif ve kür adeta bir mucizedir. " diye konuştu. 

karaciğer yağlanması

Ayrıca uykuya da dikkat çeken Saraçoğlu günde 8 saatten fazla uykunun karaciğer yağlanması belirtisi olduğunu da aktardı. 

KÜR TARİFİ

15 ve 16 adetli sapıyla birlikte maydanoz, bir adet limon ve bir su bardağı su mutfak robotuna atılacak ve çekilecek. Sonucunda oluşan yeşil posalı karışım sabah aç karnına içilecek. Bu kür 15 gün boyunca uygulanabilir. Mayısdanoz ve limon kürü karaciğer yağlanmasını sonlandırmasının yanında kolesterol düşürmek için de inanılmaz bir etkiye sahiptir.

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