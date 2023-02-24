Sabahudin Jusufbasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabahudin Jusufbasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sabahudin Jusufbasic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sabahudin Jusufbasic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sabahudin Jusufbasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabahudin Jusufbasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sabahudin Jusufbasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabahudin Jusufbasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabahudin Jusufbasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabahudin Jusufbasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabahudin Jusufbasic 13 Ocak 1990 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sabahudin Jusufbašić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabahudin Jusufbasic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Group - Denis Kadiric yapmaktadır. Sabahudin Jusufbasic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sabahudin Jusufbasic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sabahudin Jusufbasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabahudin Jusufbasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sabahudin Jusufbasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabahudin Jusufbasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında HNK Capljina

1 Temmuz 2012 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2013 yılında Velez Mostar

14 Şubat 2014 yılında Sloboda Tuzla

30 Temmuz 2014 yılında Travnik

19 Şubat 2015 yılında NK Vitez

11 Temmuz 2016 yılında Travnik

1 Temmuz 2017 yılında FK Olimpik

2 Temmuz 2018 yılında Zvijezda G.

27 Şubat 2019 yılında NK Jajce

1 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

7 Şubat 2022 yılında Igman Konjic

27 Temmuz 2022 yılında Travnik

Sabahudin Jusufbasic kimdir

Sabahudin Jusufbasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabahudin Jusufbasic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sabahudin Jusufbasic nereli

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