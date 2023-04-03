Saban Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saban Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Saban Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saban Kolic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.