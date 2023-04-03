Saban Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saban Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saban Kolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saban Kolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saban Kolic 18 Ocak 2004 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Šaban Kolić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saban Kolic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saban Kolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Nacional U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional U19 takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Saban Kolic'nin CD Nacional U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Saban Kolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saban Kolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ağustos 2022 yılında Nacional U19
Saban Kolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saban Kolic şuan CD Nacional U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.