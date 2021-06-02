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Şaban Palabıyık kimdir? | Disa Danışmanlık Şaban Palabıyık Twitter

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla inşaat ve konut sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Şaban Palabıyık'ın hayatı merak konusu oldu. Twitter'da da gündem olan Palabıyık hakkında Şaban Palabıyık kimdir? | Disa Danışmanlık Şaban Palabıyık Twitter konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Şaban Palabıyık kimdir? | Disa Danışmanlık Şaban Palabıyık Twitter

Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı olan Şaban Palabıyık, özellikle koronavirüs salgın sürecinde yer aldığı projelerle ismini kısa sürede duyuran simalardan birisi haline geldi. İnternet kullanıcıları tarafından arama motorlarında sıklıkla bakılan Şaban Palabıyık kimdir? | Disa Danışmanlık Şaban Palabıyık Twitter konuklarını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

ŞABAN PALABIYIK KİMDİR?

Hayata geçirdiği yeni projelerle adından çokça söz ettiren Disa Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Şaban Palabıyık'ın kişisel hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli gazetelere sıklıkla demeç veren Palabıyık'ın o röportajlarından bazı kesitleri dereledik. 

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, özellikle hastalık Türkiye'de görüldükten sonraki ilk üç ayda inşaat sektörünün olumsuz etkilendiğini ifade eden Palabıyık, 2020'nin Ağustos ayında verdiği bir demeçte şu ifadeleri kullanıyor: "Son aylarda salgının inşaat sektörüne vurduğu darbenin yavaş yavaş ortadan kalktığını görmek geleceğe yönelik umutlarımızı artırdı. Haziran ayından itibaren inşaat sektörü yavaş yavaş canlanmaya başladı ve fiyatlar kısa zamanda daha da iyileşmesini umuyoruz. Sektörün iyiye gitmesinin ve canlanmaya başlamasının ana nedeni olarak bankaların kredi faizlerini düşürmesi ve uygun faizli destek kredileri sayılabilir. Özellikle son 1 aydan itibaren koronavirüs önlemlerinin biraz aksatıldı ve bu aksaklıklar devam ederse tekrar bir olağanüstü hal ilan edilip sokağa çıkma yasakları gelebilir. Böyle bir durum gerçekleşirse kredi ve kira ödemelerinin pandemi sürecinin başında olduğu gibi ertelenebilir. Yavaş yavaş olsa bile emin adımlarla ilerleyen inşaat sektöründeki fiyat indiriminin en kısa sürede pandemi önceki halini alabilmesi öngörülebilir bir şeydir."

DİSA DANIŞMANLIK ŞABAN PALABIYIK TWİTTER

Sosyal medya platformu Twitter'da, ücretlerini ödededikleri evlerin kendilerine verilmediğini iddia eden bazı kullanıcılar #NamussuzŞabanPalabıyık ismiyle bir etiket oluşturarak bu setiketi gündeme taşıdı. Palabıyık ve Dşsa Danışmanlık'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. 

Disa Danışmanlık Şirketi'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilerde ise şirketin kuruluş tarihi ve yakın geçmişi hakkında net bir bilgi paylaşılmamakta. Sitede yer alan 'hakkımızda' bölümünde geçen ifadeler şöyle:

"N. Talu, küçük bir çocuk olarak sıfırdan işlevsel yapılar inşa etme fikrinden çok etkilenmiş. Yıllarca aletlerle yaptığı denemeler ve çırak olarak çalıştığı işlerden sonra, rüyası 2000 yılında İnşaat Şirketi ile hayat bulmuş.

Evinizin veya iş yerinizin görünümünü çarpıcı bir eklemeyle dönüştürmek istiyorsanız, sizin için doğru seçim İnşaat Şirketi olacaktır. Deneyimli yapı ve montaj ustalarından oluşan ekibimizin amacı, zihninizde canlandırdığınız projeyi gerçeğe dönüştürmektir. Bizi arayın ve ne istediğinizi söyleyin, gerisini biz hallederiz."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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