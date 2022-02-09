Şaban Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç'in biyografisi

Bir dönem Halk TV'nin genel müdürlüğünü üstlenen Şaban Sevinç'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Şaban Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Şaban Sevinç'in biyografisi...

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

1 Mayıs 1964 tarihinde Samsun ilinin Bafra ilçesinde dünyaya gelen Şaban Sevinç, lise eğitimini 1981 yılında Bafra Lisesi'nde tamamlamıştır.

1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Sevinç, gazeteciliğe 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda başlamıştır.

1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçmiş ve 1990 yılında kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamlamıştır.

1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirilen Sevinç, 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilmiştir.

2012 yılında Halk TV Genel Müdürlüğü görevine getirilen Şaban Sevinç, 2019 yılında bu görevinden istifa etmiştir.

1991 yılında Selma Sevinç ile evlenen Sevinç'in bu evliliğinden Melisa ve Devrim Can adında iki çocuğu vardır.