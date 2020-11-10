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  3. Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

Sabancı Holding, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. yılına özel bir reklam filmi yayınladı. Bir öğretmen ve öğrenci arasında geçen diyalogun verildiği film, sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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10 Kasım Salı Hava Durumu 2020 | Yurtta sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterecek!10 Kasım Salı Hava Durumu 2020 | Yurtta sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterecek!

 

10 Kasım 2020 Salı 10:08
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