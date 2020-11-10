Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

Sabancı Holding, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. yılına özel bir reklam filmi yayınladı. Bir öğretmen ve öğrenci arasında geçen diyalogun verildiği film, sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.