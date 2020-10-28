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  3. Sabancı Holding 29 Ekim klibi büyük yankı uyandırdı!

Sabancı Holding 29 Ekim klibi büyük yankı uyandırdı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Sabancı Holding, #BizBuCumhuriyeteAşığız etiketi ile Cumhuriyet'in 97. yılına özel bir klip yayınladı. Başrolde Timuçin Esen'in olduğu klipte ''Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?'' sorusu ile Cumhuriyet ile gelen kazanımların yaşamdaki yansımalarına yer verildi.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 10:21
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