Sabancı Üniversitesi’nden "iş analitiği" tezsiz yüksek lisans

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik yeni profesyoneller için iş analitiği tezsiz yüksek lisans programını duyurdu.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından 2020-2021 döneminde yürütülecek yeni program, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının rekabetçi koşullarda iş performanslarını anlama, veriye ve analitik yaklaşımlara dayalı yeni stratejiler geliştirme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Farklı disiplinlerden yararlanarak kariyerlerini bir sonraki adıma taşımaya odaklanan profesyonellere yönelik tasarlanan program; pazarlama, operasyon ve finans gibi temel işletme disiplinlerine yönelik analitik beceriler kazandırırken bilgi sistemleri, veri analizi, veri madenciliği, tahmin modellemeleri gibi konuları da kapsıyor.

Program içeriği, İş Analitiği ile ilgili mesleklerin dünyada en çok ihtiyaç duyulan meslekler haline gelmesinden hareketle, bu alanda en son yaşanan gelişmeler ve işletmelerin giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu yetkinlikler göz önünde bulundurularak ve şirketlerde Veri Tercümanı rolünü üstlenebilecek kişileri yetiştirmek amacıyla oluşturuldu.

Sabancı Üniversitesi Profesyoneller için İş Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans programı, öğrencileri, verilere eleştirel bakma, iş problemleri ile veri analitiği arasındaki tercümeyi yaparak verileri yorumlama ve görselleştirme ve uygulama, 21. yüzyılda iş zorluklarının nasıl ele alınacağını şekillendirecek gerçek dünya uygulamalarındaki bilgilerle donatmayı amaçlıyor.

Sabancı Üniversitesi'nin profesyonellere yönelik sunduğu tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili detaylı bilgiye https://www.sabanciuniv.edu/tr/profesyonel-yuksek-lisans-programlari adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: DHA