Sabancı'dan sağlık çalışanlarına jest! Ailelerine eğitim desteği verilecek

Sabancı Topluluğu, pandemi döneminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçti. Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen "YarınBizim" projesiyle sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği verilecek.

14 NİSAN'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Aynı zamanda Dünya Sağlık Günü olan 7 Nisan'da resmi olarak başlatılan projeden, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarda okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocukları ya da kardeşleri yararlanabilecek. Projeye başvurular, 14 Nisan'a kadar www.yarinbizim.com adresinden yapılabilecek. "YarınBizim" projesi; "mentorluk programı" ve "kariyer gelişim programları" olarak eş zamanlı ilerleyecek iki ayaktan oluşuyor.

PROJE İKİ AYAKTAN OLUŞUYOR

Projenin ilk ayağı kapsamında öğrenciler, kendisine en uygun olan Sabancı Topluluğu çalışanlarından oluşan mentorlar ile eşleştirilecek. Farklı sektörlerden iş insanları ve fikir önderleri olan mentorlar, gençlerin başarı yolculuğuna katkı sağlayacak, tecrübelerini online ortamda öğrencilerle paylaşacak. Projenin ikinci ayağında ise çevrim içi eğitim ve webinar'larla gençlerin bu stresli süreçte en sağlıklı şekilde ilerlemeleri, gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları sağlanacak. Bu süreçte Sabancı Topluluğu şirketlerinin eğitim videolarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj Ofisi tarafından kariyer destek programları da uygulanacak, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından bölüm ve meslek tanıtımları yapılacak.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Topluluğu'nun 90 yılı aşkın süredir Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına önayak olan öncü ve örnek projeleri hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme taahhüdümüz doğrultusunda, yaptığımız her işte insana ve topluma fayda sağlamayı hedefliyoruz." Verilen bilgiye göre, projeye, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarda okuyan veya lise eğitimini tamamlayarak üniversiteye hazırlanan çocuklarıyla kardeşleri katılabilecek.

KAYNAK: Anadolu Ajansı