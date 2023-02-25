Sabayil Bagirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabayil Bagirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabayil Bagirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabayil Bagirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabayil Bagirov 30 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Səbayıl Məhəmməd oğlu Bağırov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabayil Bagirov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sabayil Bagirov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sabayil Bagirov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100012795696154

Sabayil Bagirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabayil Bagirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sabayil Bagirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabayil Bagirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2017 yılında Siirt İÖİ

27 Ağustos 2018 yılında Diyarbakır Yol

1 Temmuz 2019 yılında Turan Tovuz

Sabayil Bagirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabayil Bagirov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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