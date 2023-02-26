Sabelo Radebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabelo Radebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabelo Radebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabelo Radebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabelo Radebe 3 Şubat 2000 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabelo Radebe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Sabelo Radebe'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sabelo Radebe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sabelo_radebe10?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Sabelo Radebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabelo Radebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Sabelo Radebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabelo Radebe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kaizer Chiefs II

5 Şubat 2021 yılında Kaizer Chiefs

Sabelo Radebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabelo Radebe şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Sabelo Radebe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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