Saber El Shimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saber El Shimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saber El Shimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saber El Shimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saber El Shimi 30 Ocak 1993 tarihinde Giza şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Saber Ashraf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saber El Shimi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Saber El Shimi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saber El Shimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saber El Shimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saber El Shimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saber El Shimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Sharkia Dokhan

17 Eylül 2022 yılında Aswan SC

Saber El Shimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saber El Shimi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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