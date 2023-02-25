Saber Meddour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saber Meddour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saber Meddour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saber Meddour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saber Meddour 28 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saber Meddour Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saber Meddour'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Saber Meddour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saber Meddour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saber Meddour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saber Meddour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında DRB Tadjenanet

1 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

5 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Saber Meddour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saber Meddour şuan NC Magra takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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