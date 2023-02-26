Sabi Acquah Ferdinand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabi Acquah Ferdinand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabi Acquah Ferdinand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabi Acquah Ferdinand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabi Acquah Ferdinand 13 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabi Acquah Ferdinand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sabi Acquah Ferdinand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sabi Acquah Ferdinand'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sabi Acquah Ferdinand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabi Acquah Ferdinand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sabi Acquah Ferdinand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabi Acquah Ferdinand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2022 yılında Kotoku Royals

Sabi Acquah Ferdinand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabi Acquah Ferdinand şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.