Sabien Lilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabien Lilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sabien Lilaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sabien Lilaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sabien Lilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabien Lilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sabien Lilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabien Lilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabien Lilaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabien Lilaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabien Lilaj 18 Şubat 1989 tarihinde Maliq, Korçë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabien Lilaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sabien Lilaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sabien Lilaj'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sabien Lilaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Sabjen-Lilaj-143839632626328/?fref=ts

Sabien Lilaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabien Lilaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Sabien Lilaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabien Lilaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2011 yılında NK Lokomotiva

1 Ağustos 2012 yılında KF Skënderbeu

8 Temmuz 2016 yılında FK Kukësi

22 Temmuz 2016 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2018 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2019 yılında Ness Ziona

28 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

6 Ocak 2022 yılında FK Dinamo

Sabien Lilaj kimdir

Sabien Lilaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabien Lilaj şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Sabien Lilaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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Sabien Lilaj nereli

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