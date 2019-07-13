Sabih Kanadoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SABİH KANADOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Mayıs.1938

Sabih Kanadoğlu kaç yaşında : 81

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Hukuk Adamı

Sabih Kanadoğlu doğum yeri : Menemen

SABİH KANADOĞLU BİYOGRAFİSİ

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı.

Sabih Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938'de Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Menemen'de doğdu. Ayvalık Cumhuriyet İlkokulundan mezun oldu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1959yılında buradan mezun olduktan sonra, askerliğini Çubuk'ta yedeksubaypiyade asteğmen ve teğmen olarak yaptı.

Burhaniye Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu, sırasıyla Orhanelive Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve KırşehirAğır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu görevlerinde bulundu.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku" adlı eserinin yanısıra çeşitli yerlerde yayınlanmış makaleleri bulunan ve 19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Sabih Kadanoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 1994 ve 1998 yıllarında iki kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 21 Ocak 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. 20 Mayıs 2003 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı.

26 Mayıs 2012 tarihinde Türk Hukuk Kurumu Başkanlığına seçilmiştir.

Sabih Kanadoğlu, Bilge Kanadoğlu ile evlidir ve Prof. Dr. Füsun Ardıç adında bir kızı ile Sinan ve Prof. Dr. Osman Korkut adında iki oğlu olmak üzere toplam 5 çocuğu vardır.

Kitapları :

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku

Alaturka Demokrasi

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