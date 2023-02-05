Sabiha Gökçen Havaalanında olumsuz hava koşulları nedeniyle uçaklar zor anlar yaşıyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’ den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17:00’den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" uyarısında bulunulmuştu.

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SABİHA GÖKÇEN'E UÇAKLAR İNEMİYOR

Son olarak Airport Haber'e göre Sabiha Gökçen Havaalanı olumsuz hava koşulları nedeniyle İtalya'nın Milano kentinden havalanan Pegasus Havayolları'na ait Airbus A321 tipi uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişe geçtiği ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak inişini gerçekleştiremedi. Bir süre sonra tekrar iniş demesi yapan Pegasus pilotu, pisti tekrar pas geçerek başkent Ankara'ya yönlendirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer yoğunluğunu kaldıramayan Sabiha Gökçen Havaalanı gelen uçakları diğer havaalanlarına yönlendirmeye başladı. Ayrıca Pegasus 8 uçağını Dalaman'a yönlendirdi.