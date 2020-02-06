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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PİSTİ UÇUŞLARA AÇILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PİSTİ UÇUŞLARA AÇILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan detaylar

-İlk uçağın inişi

Kaynak: DHA



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