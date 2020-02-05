Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait İzmir-İstanbul Seferini yapan uçağın iniş yaparken pistten çıkarak toprak zemine çıktı. Meydana gelen kazanın ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
Bu akşam, Pegasus'a ait İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Sabiha Gökçen'de acil durum ilan edildi.
UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, ”İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz.
Anlaşıldı bütün ekipler 2-4’teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin” diyalogları yer aldı.
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