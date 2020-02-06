Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralı yolculardan ilk görüntüler!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus firmasına ait bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Uçağın içindeki yolcuların durumu kameralara böyle yansıdı.
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06 Şubat 2020 Perşembe 09:05
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