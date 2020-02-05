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  3. Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralananların hastanelere sevk edilişleri ise sürüyor.

Kaynak: İHA



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