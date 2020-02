Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameraya yansıdı

Pegasus'a ait İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçak 3 parçaya bölündü. Uçağın pistten çıkma anı kamera tarafından görüntülendi.

UÇAĞIN PİSTEN ÇIKMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Sabiha'daki uçağın pistte indikten sonra pistten çıkma anı kameraya an be an yansıdı.