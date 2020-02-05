Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameraya yansıdı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren bir uçak pistten çıktı. Uçağın pistten çıkma anı kameraya yansıdı. İşte o saniye saniye o anlar...
Pegasus'a ait İzmir-İstanbul seferini yapan bir uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçak 3 parçaya bölündü. Uçağın pistten çıkma anı kamera tarafından görüntülendi.
UÇAĞIN PİSTEN ÇIKMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Sabiha'daki uçağın pistte indikten sonra pistten çıkma anı kameraya an be an yansıdı.
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