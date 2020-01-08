Sabiha Gökçen’de uçuşlar sabah normale dönecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle ara verilen seferlerin sabah 06.00'da başlayacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında sabah saatlerinde iniş sırasında içerisinde 164 yolcusuyla birlikte pistten çıkarak çamura saplanmıştı. Yolcu uçağının zarar görmemesi için vinç kullanılmadan özel bir çalışma ile kurtarılacak ve pist kullanıma tekrar açılacak. Havalimanının sabah 06.00'da uçuşlara yeniden açılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA