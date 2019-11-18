Sabiha Gökçen’de yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verildi.

"UÇAK SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ"

Valilikten yapılan ilk açıklamada, “Saat 05.59 sularında yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişler halen yapılamamaktadır. Ancak, uçak seferlerinin kalkışları başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan 2. açıklamada ise “Saat 06.39’da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılamayan seferler normale dönmüştür.” denildi.