Düzce'de hayırsever Hasan Ulusoy'un katkıları ile yaptırılan Sabiha Ulusoy kütüphanesi açılarak, kitap severlerin hizmetine sunuldu.

Düzce Belediyesi ve Hayırsever iş adamı Hasan Ulusoy'un destekleri ile Uzunmustafa Mahallesi'nde Sabiha Ulusoy kütüphanesi açıldı. Açılış programına katılan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Kültür Politikaları Başkan Vekili Selçuk Pehlivanoğlu, "Artık 21. Yüzyılda yaşıyoruz. 21. Yüzyılda hiçbir savaş silah ile yapılmıyor. Eğitim ile yapılıyor. Kaç bin yıllık bir geçmişimizin olduğu veya ne kadar petrolünüzün olduğunun bir önemi yok. Ne kadar nitelikli bir nüfus yetiştirdiğinizin önemi var. 21. Yüzyılda dünya ile rekabet etmenin ana şartı nitelikli bir nüfusa sahip olmak. Bunun için eğitim herşeyin önünde geliyor. Bu ülkede yapabileceğiniz en güzel yatırım ya okul yapmaktır yada kütüphane yapmaktır. Çünkü bir milletin geleceğine bir milletin önder olmasına bir ulusun ayağa kalkmasına ülke için şehit olanlara helal ettirmesine vesile olacak şey eğitimdir. Sizin yaptığınız bu binadan eğitim alan her bir çocuğumuzun hayır duası yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu haftam 3 gün açılış ile geçti"

Düzce'ye atanmasının ardından henüz 1 ay geçmeden 3. Açılışa katıldığı için mutlu olan Düzce Valisi Selçuk Aslan, " Düzce'de biz yeniyiz. Daha 1 ayımız dolmadı. Bu haftam çok keyifli geçiyor. Bu haftamda 3 gün açılış ile geçti. Üçününde hayırseverler sayesinde yapılan işler olduğu için mutluyum. Gelecekte var olacaksan, eğitimde var olacaksak 21. Yüzyıl Türk yüzyılı olacaksa anahtar eğitimden geçmektedir" şeklinde konuştu.

"Bizden istekleri oldu kabul ettik"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise kütüphanenin yapılma hikayesini paylaşarak, "Bir gün telefon çaldı. Hasan Ulusoy'un fabrikasının yerini büyüteceğini ve katılıp katılmayacağımı sordular. Bende katılabileceğimi söyledim. Gittim fabrikanın temel atma töreninde Hasan Ulusoy bey işe konuşmamızda Düzcemize bir yatırıp yapıp yapmayacağını sordum. Kendisinin Ümraniye'de de fabrikalarının olduğunu orada da yatırım istendiğini söyledi. Ben Düzce'de yapmalarını istedim. Aradan 10 gün geçti ve Hasan bey yanıma mimarları ile birlikte geldi. Yeri yapmak istediklerini fakat bir isteklerinin olduğunu söyleyerek kütüphaneye annesinin adını vermek istedi. Bizde kabul ettik. Arkadaşlara talimat verdik ve bu bulunduğumuz muhite çalışma yapıldı. Buranın var oluş hikayesi bu şekildedir" dedi.

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"Düzce'ye bir eser kazandırmaktan gurur duyuyoruz"

Hayırsever Hasan Ulusoy, Düzce'ye yatırım yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdiği konuşmasında; " Benim için çok manalı bir program buluşmak büyük mutluluk. Güzide şehrimiz Düzce'ye yeni bir eser kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Hem hayalini kurduğumuz böylesi bir mekanın ortaya çıkarılması için bizi cesaretlendirip her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan, kütüphaneye ilk kitabı bağışlarken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü hayırsever iş adamı Hasan Ulusoy'a plaket takdim etti. Daha sonra kütüphane resmen açılarak kitap severlerin hizmetine sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)