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  3. Sabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!

Sabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!

Denizli'de nişanlısının sabıkalı olduğunu öğrenen kadın evlenmekten vazgeçince şahıs kapasına dayandı, Nişanlı olduğu kadının erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Sabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!

Merkezefendi Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda; Funda Ö. (34), nişanlı Ömer Tekiner'in (47) sabıka kaydı olduğunu öğrendi ve evlenmekten vazgeçti.

NİŞANLISINI İKNA ETMEYE GİTTİ, ERKEK KARDEŞİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine Tekiner, Funda Ö.'nün kapısına gelerek ikna etmek istedi. Evlenmek istemeyen Funda Ö.'yü kendisiyle gelmesi için çabalayan Tekiner, nişanlısının erkek kardeşi Hidayet Ö. ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Hidayet Ö., yanında bulunan ekmek bıçağıyla Tekiner'i bıçakladı. Kanlar içinde yerde yatan Tekiner'i gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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7 YERİNDEN BIÇAKLANDI!

İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bacağında 7 adet bıçak darbesi alan Tekiner'in fazla kan kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Tekiner, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hidayet Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Funda Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Sabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!Sabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!

Sabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!

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