Sabino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabino 25 Ekim 1996 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Sabino Chagas Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sabino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 22 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sabino'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 6 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.

Sabino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sabino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sabino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Santos FC

28 Ocak 2019 yılında Coritiba FC

28 Şubat 2021 yılında Santos FC

22 Nisan 2021 yılında Sport Recife

Sabino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabino şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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