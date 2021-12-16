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Sabır isminin anlamı nedir, Sabır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sabır isminin anlamı; Katlanma, dayanma,ses çıkarmadan bekleme, tahammül etm anlamındadır. Bu içeriğimizde Sabır isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sabır isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sabır isminin anlamı nedir, Sabır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sabır isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sabır ismi ne demek, Sabır ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sabır isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sabır İsminin anlamı nedir? TDK Sabır anlamı:

Sabır ismi TDK'da Katlanma, dayanma,ses çıkarmadan bekleme, tahammül etme.

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Sabır İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sabır ismi kuranda geçmemektedir

Sabır isminin kökeni:

Sabır ismi Arapça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de 2003 kişi tarafındankullanılmaktadır.

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Sabır isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Sabır isminin rengi:

Deniz Yeşili

Sabır ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Sabır isminin Harf Analizi Nedir ?

Sabır ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

B : Sezgisel, sakin

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

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Sabır isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sabır ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

B : 2

I : 11

R : 21

= 57 Sabır İsminin Numeroloji Toplamı 57’dir.

Sabır isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sabır ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sabır isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   A: 1   B: 2   I: 9   R: 9 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Sabır isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır

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