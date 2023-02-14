Sabit Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabit Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabit Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabit Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabit Abdulai 11 Mayıs 1999 tarihinde Techiman şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabit Abdulai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fútbol División yapmaktadır. Sabit Abdulai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sabit Abdulai'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sabit Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sabit Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sabit Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabit Abdulai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2018 yılında Extremadura B

30 Haziran 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Extremadura B

1 Ağu 2020 yılında Extremadura

19 Ağu 2020 yılında Getafe CF B

30 Haziran 2021 yılında Extremadura

1 Temmuz 2021 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2022 yılında Getafe

8 Ağu 2022 yılında Ponferradina

30 Haziran 2023 yılında Getafe

Sabit Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabit Abdulai şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sabit Abdulai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Spartan FC (-2018)

Gana U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.