Sabit Abdusalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabit Abdusalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabit Abdusalam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabit Abdusalam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabit Abdusalam 26 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 萨比提·阿布都沙拉木 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabit Abdusalam Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 3 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sabit Abdusalam'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sabit Abdusalam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabit Abdusalam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sabit Abdusalam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabit Abdusalam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında XJ Leopard Res.

16 Temmuz 2015 yılında XJ T. Leopard

1 Şubat 2017 yılında XJ Leopard Res.

14 Temmuz 2017 yılında XJ T. Leopard

3 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Sabit Abdusalam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabit Abdusalam şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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