Sabit Bilali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabit Bilali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabit Bilali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabit Bilali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabit Bilali 15 Ağustos 1997 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabit Bilali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini pro - football yapmaktadır. Sabit Bilali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sabit Bilali'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sabit Bilali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabit Bilali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sabit Bilali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabit Bilali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2015 yılında Din. Zagreb U19

20 Ağustos 2016 yılında FSV Luckenwalde

17 Ocak 2018 yılında Shkendija

13 Şubat 2018 yılında Gostivar

1 Temmuz 2018 yılında Makedonija

1 Temmuz 2019 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2021 yılında Shkendija

12 Ocak 2023 yılında FK Partizani

Sabit Bilali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabit Bilali şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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