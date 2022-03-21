Sabit Kompresör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sabit Kompresör Operatörü görev tanımı nedir, Sabit Kompresör Operatörü ne iş yapar, Sabit Kompresör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sabit Kompresör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sabit Kompresör Operatörü Tanımı;

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Sabit Kompresör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sabit Kompresör Operatörü Maaşları

Sabit Kompresör Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sabit Kompresör Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sabit Kompresör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.08

Meslek Adı :

Sabit Kompresör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sabit Kompresör Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kompresörü işe hazırlama ve kompresörle basınçlı hava üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sabit Kompresör Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kompresörün periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

b) Hava filtresini temizlemek,

c) Soğutma suyu seviyelerini kontrol etmek,

d) Yardımcı yağ pompasını, soğutma suyu pompalarını, su soğutma fanını devreye sokmak,

e) Kompresörü çalıştırmak,

f) Kompresör hava çıkış vanasını açmak,

g) Emniyet valflerini kontrol etmek,

h) Hava basıncını ayarlamak,

i) Kompresör gösterge tablosunu sürekli kontrol etmek,

j) Vuruntu ve vibrasyonları kontrol etmek,

k) Kademe eşanjörünü, hava tanklarını dreyn etmek,

l) Arıza durumunda/iş bitiminde kompresörün faaliyetini durdurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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