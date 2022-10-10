Sabit Motor Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sabit Motor Operatörü görev tanımı nedir, Sabit Motor Operatörü ne iş yapar, Sabit Motor Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sabit Motor Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sabit Motor Operatörü Tanımı;

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Sabit Motor Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sabit Motor Operatörü Maaşları

Sabit Motor Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Sabit Motor Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sabit Motor Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.10

Meslek Adı :

Sabit Motor Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Diğer teçhizata hareket gücü sağlayan sabit, içten ateşlemeli motor veya pistonlu buhar makinelerini çalıştıran veya çalıştırıp bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sabit Motor Operatörü(Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kontrol aletlerini yoklamak, ayarlamak ve makineyi çalıştırmak,

b) Göstergelere bakarak makinenin çalışmasını izlemek ve gereken diğer ayarları yapmak,

c) Yakıtın devamlı olarak verilmesini sağlamak,

d) Oynak parçaları yağlamak,

e) Gevşek kısımları sıkıştırmak,

f) Makineyi iyi ve işler durumda bulundurmak için gerekli diğer bakım işlerini ve ufak tamir işlerini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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