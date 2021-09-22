Sabit Polinom ne demek, TDK'ya göre Sabit Polinom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sabit polinom ne demek? Sabit polinom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sabit polinom kelimesi. Peki sabit polinom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sabit polinom nedir, sabit polinom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sabit polinom kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sabit polinom kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SABİT POLİNOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sabit polinom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sabit polinom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıfırdan farklı bir gerçek sayıdan oluşan polinom

