Şablon Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şablon Operatörü (Tekstil) görev tanımı nedir, Şablon Operatörü (Tekstil) ne iş yapar, Şablon Operatörü (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şablon Operatörü (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şablon Operatörü (Tekstil) Tanımı;

__

Şablon Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şablon Operatörü (Tekstil) Maaşları

Şablon Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şablon Operatörü (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şablon Operatörü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.28

Meslek Adı :

Şablon Operatörü (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şablon hazırlama ve şablon çekme aşamalarında kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir. Baskılı kumaş üretimi öncesi hazırlıkların yapılması, elek bezi ve kalıp ayarlarının yapılması, şablon çekilmesi, kalıbın/şablonun baskıya hazırlanması, baskı sonrası kalıbın/şablonun arşivlenmesi, sorumluluğundaki makinelerin takip edilmesinden sorumludur.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şablon Operatörü (Tekstil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

d) Süreçte saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak,

e) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak,

f) Kalıbı/şablonu şablon çekme işlemi için hazırlamak,

g) Şablon çekmek,

h) Kalıbı/şablonu şablon çekme makinesine yerleştirmek,

i) Desen filmini şablon çekme makinesine/baskı lazerine yerleştirmek,

j) Desenin şablonun üzerine çıkmasını sağlamak,

k) Kalıbı/şablonu baskıya hazırlamak,

l) Kalıbı yıkama havuzuna bırakmak,

m) Şablona başlık takmak,

n) Kalıbı /şablonu temizlemek,

o) Kalıpta/şablonda desen harici olan yerleri düzenlemek,

p) Kalıbı/şablonu arşivlemek,

q) Kalıbı /şablonu baskı makinesine götürmek,

r) Baskı sonrası kalıbı/şablonu arşivlemek,

s) Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek,

t) Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını kontrol etmek,

u) Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerini kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?