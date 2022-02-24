Şablon Presçi (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Şablon Presçi (Metal) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Şablon Presçi (Metal) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Şablon Presçi (Metal) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Şablon Presçi (Metal) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Şablon Presçi (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şablon Presçi (Metal) Maaşları

Şablon Presçi (Metal) maaşı ortalama olarak aylık 9150_TL'dir. En düşük Şablon Presçi (Metal) maaşı 7850_TL, En yüksek ise 10450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şablon Presçi (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.75

Meslek Adı :

Şablon Presçi (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pres makinesini kullanarak, metallerin teknik resimlere uygun olarak kesim işlemini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şablon Presçi ( Metal ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pres makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Kesim yapılacak metalleri temin etmek ve kesime hazırlamak,

c) Teknik resimleri ve iş emirlerini incelemek,

d) Uygun kalıpları tespit ederek makineye montajlamak,

e) Metalleri vasgel üzerine yerleştirmek,

f) Deneme kesimi yapmak, ayarları sabitlemek,

g) Seri kesim işlemlerini başlatmak,

h) Kesim işlemini takip ve kontrol etmek,

i) Makinenin bakım ve ayarlarının yapılmasını sağlamak,

j) Üretime ilişkin bilgileri ilgili yöneticisine aktarmak,

k) Mesleği alnındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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