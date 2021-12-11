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Sabo ne demek, TDK'ya göre Sabo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sabo kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sabo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sabo nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sabo kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sabo ne demek, TDK'ya göre Sabo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sabo ne demek? Sabo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sabo kelimesi. Peki sabo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sabo nedir, sabo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SABO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sabo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sabo kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sabo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
- Üzerinde deri vb. bant bulunan bir sandalet türü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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