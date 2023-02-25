Sabri Cheraitia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabri Cheraitia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabri Cheraitia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabri Cheraitia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabri Cheraitia 23 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabri Cheraitia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Sabri Cheraitia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sabri Cheraitia'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sabri Cheraitia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabri Cheraitia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sabri Cheraitia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabri Cheraitia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paradou AC

5 Ağustos 2019 yılında NA Hussein Dey

30 Haziran 2020 yılında Paradou AC

5 Kasım 2020 yılında CS Sfaxien

30 Haziran 2021 yılında Paradou AC

17 Ağustos 2021 yılında CR Belouizdad

5 Ağustos 2022 yılında JS Kabylie

Sabri Cheraitia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabri Cheraitia şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.