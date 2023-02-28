Sabri Rahil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabri Rahil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabri Rahil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabri Rahil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabri Rahil 2 Ekim 1987 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Sabri El Sayed Abdelmotaleb Mayhoob şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabri Rahil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sabri Rahil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sabri Rahil'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sabri Rahil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabri Rahil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sabri Rahil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabri Rahil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Zamalek

20 Temmuz 2013 yılında El Ahly

7 Ocak 2019 yılında El Ittihad

Sabri Rahil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabri Rahil şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sabri Rahil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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