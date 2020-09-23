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Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu! Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ne?

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü kez anne baba oldu. Çiftin üçüncü bebekleri erkek oldu.

Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu! Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ne?

 2010 yılında evlenen eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu’ndan müjdeli haber geldi. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu üçüncü bebeğini kucağına aldı.

Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu! Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ne?

Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Yağmur-Sabri Sarıoğlu çiftinin, üçüncü bebekleri erkek oldu. Sarıoğlu’nun ve minik bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Doğum öncesi “Aklımızda 2-3 isim var” diyen çift, bebeklerinin adını henüz açıklamadı.

Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu! Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ne?

2.5 MİLYONLUK DOĞUM HEDİYESİ

Sabri Sarıoğlu, Yağmur Hanım’a doğum hediyesi olarak 2.5 milyon TL’lik Porsche Panarema almıştı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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