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  4. Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Galatasaray'a sitem etti!

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Galatasaray'a sitem etti!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, eşinin doğum gününü kutlamayan Galatasaray kulübüne sitem etti. Yağmur Sarıoğlu, bu sitemini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Galatasaray'a sitem etti!

Galatasaray'ın simgeleşmiş oyuncularından biri olan Sabri Sarıoğlu 26 Temmuz tarihinde 37 yaşına girdi. Eski futbolcunun doğum gününün Galatasaray tarafından kutlanmaması, eşi Yağmur Sarıoğlu'nu sinirlendirdi. Eski futbolcunun eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray kulübüne sitem eti.

Sabri Sarıoğlunun eşi Yağmur Sarıoğlu yaptığı paylaşımda:

"1996-2017

21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen futbolcu sıralamasında dördüncü sıradadır Sabri Sarıoğlu.

Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Galatasaray'a sitem etti!

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