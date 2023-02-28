Sabry Gad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabry Gad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabry Gad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabry Gad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabry Gad 12 Nisan 2002 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Sabry Ibrahim Mohamed Awad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabry Gad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sabry Gad'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sabry Gad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabry Gad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sabry Gad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabry Gad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Sabry Gad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabry Gad şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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