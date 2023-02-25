Sabuhi Abdullazada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabuhi Abdullazada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabuhi Abdullazada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabuhi Abdullazada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabuhi Abdullazada 18 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Səbuhi Mübariz oğlu Abdullazadə şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabuhi Abdullazada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 3R Sports Management yapmaktadır. Sabuhi Abdullazada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sabuhi Abdullazada'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sabuhi Abdullazada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabuhi Abdullazada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sabuhi Abdullazada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabuhi Abdullazada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sumqayıt

Sabuhi Abdullazada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabuhi Abdullazada şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sabuhi Abdullazada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sumqayit PFK (-2019)

Azerbaycan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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